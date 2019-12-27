Путин поздравил худрука театра "Ромэн" Сличенко с юбилеем

"Вы посвятили свой талант служению искусству и знаменитому театру "Ромэн", снискали признание как замечательный актёр и режиссёр, великолепный исполнитель и наставник. Ваш насыщенный творческий путь, уникальный личный вклад в приумножение самобытных традиций цыганской культуры достойны самого глубокого уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.