Путин поздравил худрука театра "Ромэн" Сличенко с юбилеем

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя театра "Ромэн" Николая Сличенко с 85-летием, отметив его уникальный личный вклад в приумножение самобытных традиций цыганской культуры.
"Вы посвятили свой талант служению искусству и знаменитому театру "Ромэн", снискали признание как замечательный актёр и режиссёр, великолепный исполнитель и наставник. Ваш насыщенный творческий путь, уникальный личный вклад в приумножение самобытных традиций цыганской культуры достойны самого глубокого уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал артисту здоровья, бодрости духа, успехов и процветания театру.