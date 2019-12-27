Опубликован список выживших при крушении самолета в Алма-Ате

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook предварительный список выживших при крушении самолета авиакомпании Bek Air.
© Фото : Международный аэропорт АлматыПредварительный список выживших пассажиров при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь
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Предварительный список выживших пассажиров при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь
© Фото : Международный аэропорт АлматыПредварительный список выживших пассажиров при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь
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Предварительный список выживших пассажиров при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь
1 из 2
Предварительный список выживших пассажиров при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь
2 из 2
Предварительный список выживших пассажиров при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь
Отмечается, что всем 60 пассажирам, указанным в списке, оказана медицинская помощь. Всего на борту лайнера находилось 98 человек, пятеро из которых - члены экипажа.
Самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение в пятницу утром. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены.