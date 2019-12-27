Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T14:25+0300
https://ria.ru/20191227/1562922206.html
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/64/1562376447_0:0:2780:1564_1036x0_80_0_0_2e8b17c9ef081d5478f1fd52be41e5e0.jpg
РИА Новости

Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января

10:31 27.12.2019 (обновлено: 14:25 27.12.2019)
80291
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал он.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
26 декабря, 08:00
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Министр также согласился с заявлением вице-премьера Дмитрия Козака о том, что выплата "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов — "капля в море" по сравнению с рисками, которых удалось избежать.
"Безусловно, это так, потому что там целый клубок взаимных претензий, и это может растянуться <...> на многие годы, потому что обычно судебные споры разрешаются достаточно медленно, готовятся документы, рассматриваются судами", — добавил Новак.

Соглашение по газу

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.
Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
24 декабря, 09:10Сказано в эфире
"Шантаж – главное оружие". Политолог о позиции Киева по газуВ "Нафтогазе" считают, что отказ от исков к России – это риск. Между тем, Москва, в отличие от Киева, никогда не нарушала своих обязательств, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.
Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Что касается судебных и антимонопольных претензий, то они должны быть урегулированы до 29 декабря. "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
25 декабря, 11:45
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
337724027558798
Обсудить 129
Ситуация на УкраинеАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Претензий больше нет, но денежки заплатите. Миллер ещё никуда не собирается? Ну, в отставку там, хотя бы?
27 декабря, 10:33
Naum Vygodsky
799813260582
Вместо получения с цеевропии долгов за поставленный газ мы еще и их русофобский режим проспонсируем.... Апплодисменты, переходящие в овации
27 декабря, 10:34
ppet.g6
628728140
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Девушки в масках с символикой Евросоюза
Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния