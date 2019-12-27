Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго . Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"

"Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал он.

Министр также согласился с заявлением вице-премьера Дмитрия Козака о том, что выплата "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов — "капля в море" по сравнению с рисками, которых удалось избежать.

"Безусловно, это так, потому что там целый клубок взаимных претензий, и это может растянуться <...> на многие годы, потому что обычно судебные споры разрешаются достаточно медленно, готовятся документы, рассматриваются судами", — добавил Новак.

Соглашение по газу

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

Согласно документу, для продолжения транзита " Газпром " заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с " Нафтогазом " — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.