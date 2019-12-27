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РИА Наука
2019-12-27T10:36+0300
https://ria.ru/20191227/1562922118.html
Петроглифы у села Сикачи-Алян признали особо ценным объектом
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/20/1480772083_0:432:4608:3024_1036x0_80_0_0_54ece63f9e35dbcb3941fb46f6a03884.jpg
РИА Новости

Петроглифы у села Сикачи-Алян признали особо ценным объектом

10:29 27.12.2019 (обновлено: 10:36 27.12.2019)
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© Фото : AndshelПетроглифы Сикачи-Аляна
Петроглифы Сикачи-Аляна
© Фото : Andshel
Петроглифы Сикачи-Аляна
ХАБАРОВСК, 27 дек - РИА Новости. Петроглифы у села Сикачи-Алян под Хабаровском, которым более 3 тысяч лет, получили статус особо ценного объекта культурного наследия, это первый на Дальнем Востоке объект, внесенный в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщает правительство Хабаровского края.
"Памятник наскального искусства "Сикачи-Алян. Петроглифы", расположенный на территории Хабаровского края, стал первым и единственным объектом культурного наследия Дальнего Востока, признанным особо ценным. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым", - говорится в сообщении.
Канозерские петроглифы, архивное фото
17 марта 2014, 12:54Туризм
Петроглифы в Заполярье защитят от туристов стеклянным "зонтиком"Уникальные наскальные рисунки - петроглифы Канозера - в Мурманской области будут защищены стеклянным куполом, возведение которого начнется уже в мае.
Отмечается, что на сегодняшний день в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ находятся Московский Кремль, историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", музей-заповедник "Петергоф", Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).
Включение петроглифов в этот список является важным этапом на пути присвоения изображениям на камнях статуса культурного наследия ЮНЕСКО. Работа в этом направлении ведется с 2001 года, с 2003 году он включен в предварительный список ЮНЕСКО.
Петроглифы – это выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Наиболее известны в Хабаровском крае петроглифы Сикачи-Аляна. Исследователями было описано около 300 петроглифов, сейчас осталось около 200. Кроме того, еще в середине 19 века около 50 петроглифов нашли у села Шереметьево на Уссури (приток Амура). Петроглифы представлены стилизованными изображениями личин, антропоморфными фигурами, изображениями животных, лодок, чашечными углублениями, концентрическими кругами.
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РИА НаукаТуризмХабаровский край
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