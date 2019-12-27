Петроглифы у села Сикачи-Алян признали особо ценным объектом

ХАБАРОВСК, 27 дек - РИА Новости. Петроглифы у села Сикачи-Алян под Петроглифы у села Сикачи-Алян под Хабаровском , которым более 3 тысяч лет, получили статус особо ценного объекта культурного наследия, это первый на Дальнем Востоке объект, внесенный в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщает правительство Хабаровского края.

"Памятник наскального искусства "Сикачи-Алян. Петроглифы", расположенный на территории Хабаровского края, стал первым и единственным объектом культурного наследия Дальнего Востока, признанным особо ценным. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ находятся Московский Кремль, историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", музей-заповедник "Петергоф", Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).

Включение петроглифов в этот список является важным этапом на пути присвоения изображениям на камнях статуса культурного наследия ЮНЕСКО. Работа в этом направлении ведется с 2001 года, с 2003 году он включен в предварительный список ЮНЕСКО.