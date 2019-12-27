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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T10:25+0300
https://ria.ru/20191227/1562921835.html
Bek Air, самолет которой разбился в Алма-Ате, принесла соболезнования
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/54/1562915423_0:231:776:668_1036x0_80_0_0_ec02d539f8b49654ce33d05ffa78004b.jpg
РИА Новости

Bek Air, самолет которой разбился в Алма-Ате, принесла соболезнования

10:25 27.12.2019
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпания Bek Air, самолет которой разбился близ Алма-Аты в пятницу утром, принесла соболезнования в связи с трагедией.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные по жертвам разнятся - по информации МВД, погибли 15 человек и 49 пострадали, медики заявляют о 15 погибших и почти 70 человек госпитализированных. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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"От лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия", - говорится в сообщении на странице авиакомпании в Facebook.
Авиакомпания просит не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер, и ожидать официальную информацию.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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