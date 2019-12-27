Россия продолжит работу над диверсификацией экспорта углеводородов

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Россия продолжит работать над диверсификацией экспортных направлений поставок углеводородов, заявил глава МИД РФ Россия продолжит работать над диверсификацией экспортных направлений поставок углеводородов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Россия будет и далее работать над диверсификацией экспортных направлений поставок углеводородов", - сказал министр, комментируя вопрос переориентации экспорта в свете американских санкций против газопровода "Северный поток-2", маршрут которого проходит от побережья России через Балтийское море до Германии.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

При этом Лавров отметил, что европейский газовый рынок пока остается для России основным – ежегодный объем экспорта в этом направлении составляет около 200 миллиардов кубометров.

"Вместе с тем мы успешно расширяем энергетическое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на углеводородные ресурсы продолжает расти. В начале декабря введен в строй газопровод "Сила Сибири", который обеспечит устойчивые поставки газа в Китай в перспективе в объеме до 38 млрд куб. м в год", - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ напомнил, что совместно с иностранными партнерами осваивается ресурсная база Арктики, в том числе в рамках проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", а для обеспечения экспорта российских энергоносителей в страны АТР Россия развивает транспортную логистику Северного морского пути.

"Ямал СПГ" - российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - свыше 18 миллионов тонн.