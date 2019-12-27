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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-12-27T12:00+0300
https://ria.ru/20191227/1562921596.html
Новогодний спецвыпуск: о чём говорят дети
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/13/1562921316_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_97901329b044a1ba5e50be53e5d2675b.jpg
РИА Новости

Новогодний спецвыпуск: о чём говорят дети

12:00 27.12.2019
80
Это надолго
Новогодний спецвыпуск: о чём говорят дети
Вчера, 12:00
Стать тусовщиком 80 уровня и организовать мальчишник в шесть лет. Попросить у Деда Мороза, чтобы никто не срывал уроки. Подарить маме деньги, которые она же и дала. Посвятить весь год игре с котом. В этом эпизоде на вопросы отвечают главные герои подкаста — дети. А потом на те же самые вопросы отвечают взрослые. Послушайте, что из этого получилось.
Почему этот год был особенным? Какой подарок самый лучший и почему это не обязательно вещь из магазина или волшебство? Зачем шестилетние мальчишки устраивают мальчишник под Новый год? Что подарить родителям, если ты школьник? Чем заняться на каникулах, если тебе уже семь лет? Реально ли растянуть шоколадный подарок на весь следующий год?
А ещё, есть мнение, что современные дети ни о чём не мечтают и в подарок хотят только гаджеты. Об этом мы тоже спросили.
1:40 о чём говорят дети
14:20 о чём говорят взрослые
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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