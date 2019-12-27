Новогодний спецвыпуск: о чём говорят дети

Почему этот год был особенным? Какой подарок самый лучший и почему это не обязательно вещь из магазина или волшебство? Зачем шестилетние мальчишки устраивают мальчишник под Новый год? Что подарить родителям, если ты школьник? Чем заняться на каникулах, если тебе уже семь лет? Реально ли растянуть шоколадный подарок на весь следующий год?
А ещё, есть мнение, что современные дети ни о чём не мечтают и в подарок хотят только гаджеты. Об этом мы тоже спросили.
1:40 о чём говорят дети
14:20 о чём говорят взрослые
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме