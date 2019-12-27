Новогодний спецвыпуск: о чём говорят дети

Почему этот год был особенным? Какой подарок самый лучший и почему это не обязательно вещь из магазина или волшебство? Зачем шестилетние мальчишки устраивают мальчишник под Новый год? Что подарить родителям, если ты школьник? Чем заняться на каникулах, если тебе уже семь лет? Реально ли растянуть шоколадный подарок на весь следующий год?