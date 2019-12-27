Лавров объяснил активизацию попыток сорвать "Северный поток — 2"

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток-2" - это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
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"Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса", - сказал Лавров.
Министр отметил, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
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