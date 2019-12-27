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СНВ-3 надо продлить до 5 февраля 2021 года, заявил Лавров
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РИА Новости

СНВ-3 надо продлить до 5 февраля 2021 года, заявил Лавров

10:18 27.12.2019 (обновлено: 11:05 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предельных сроков для продления договора о СНВ-3 нет, но все надо завершить до 5 февраля 2021 года, времени не так много, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предельные сроки в отношении продления не установлены, но процесс необходимо будет завершить до истечения срока действия Договора 5 февраля 2021 года. Это предполагает не только достижение договоренности с американцами, но и проведение определенных процедур в Федеральном Собрании, поскольку речь пойдет о внесении изменений в Федеральный Закон №1 от 28 января 2011 года о ратификации ДСНВ. Так что времени остается не так уж много", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Министр подчеркнул, что продление договора дало бы выигрыш во времени, которое можно было бы использовать для рассмотрения вопроса о подходах к возможным формам и методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.
"США пока не прояснили свою позицию по вопросу о продлении ДСНВ. Тем не менее, говорить о каких-либо других сценариях считаю преждевременным", - добавил глава МИД РФ.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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