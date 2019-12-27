Россия не стремится к конфронтации с США, заявил Лавров

"К перспективам российско-американского диалога относимся реалистично, особенно на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов. Последние недружественные шаги Вашингтона – яркое тому свидетельство. Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся", - сказал Лавров.

В ООН обеспокоены задержками в выдаче виз представителям России и других стран. Своим личным опытом в этой сфере поделился в эфире радио Sputnik российский дипломат Владимир Грачев.

Дипломат РФ рассказал, как США задерживали выдачу ему визы В ООН обеспокоены задержками в выдаче виз представителям России и других стран. Своим личным опытом в этой сфере поделился в эфире радио Sputnik российский дипломат Владимир Грачев.

По словам министра, Москва открыта к тому, чтобы вместе искать решения важных для двух стран и всего мира проблем. "Наши предложения по налаживанию взаимодействия на различных направлениях остаются в силе. Многие из них можно реализовать уже в ближайшее время – например, запустить, как договаривались президенты, деятельность Делового консультативного и Экспертного советов", - отметил Лавров.