Россия не стремится к конфронтации с США, заявил Лавров

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с США, но будет адекватно отвечать на агрессивные выпады Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"К перспективам российско-американского диалога относимся реалистично, особенно на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов. Последние недружественные шаги Вашингтона – яркое тому свидетельство. Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся", - сказал Лавров.
По словам министра, Москва открыта к тому, чтобы вместе искать решения важных для двух стран и всего мира проблем. "Наши предложения по налаживанию взаимодействия на различных направлениях остаются в силе. Многие из них можно реализовать уже в ближайшее время – например, запустить, как договаривались президенты, деятельность Делового консультативного и Экспертного советов", - отметил Лавров.
Он добавил, что среди других предложений Москвы – обмен письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, начало диалога по тревожащей США теме кибербезопасности, совместное заявление о недопустимости ядерной войны, продление Договора о СНВ, мораторий на развертывание РСМД, иные шаги в русле укрепления стратегической стабильности. "Судить о настрое Вашингтона будем, конечно, только по делам", - отметил глава МИД.