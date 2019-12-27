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У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров
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РИА Новости

У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров

10:13 27.12.2019 (обновлено: 11:07 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"В целом же Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался и в российско-американской повестке сейчас не фигурирует. Созданная еще в эпоху "холодной войны" "Группа семи" больше не отвечает современным реалиям – прежде всего потому, что в ее работе не участвуют новые мировые центры. А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно", - сказал Лавров.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
5 сентября, 12:35Восточный экономический форум
Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"
"Не случайно, что сегодня обсуждение многих ключевых вопросов не только глобальной экономики, но и политики успешно ведется именно в рамках "Группы двадцати". Помимо "двадцатки" Россия энергично участвует и в работе таких объединений нового типа как, например, БРИКС и ШОС, где решения не навязываются, а принимаются на основе сбалансированного консенсуса. Эти многосторонние структуры уже стали важными опорами формирующейся более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства", - добавил министр.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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Сергей ЛавровG8РоссияВ мире
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