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Лавров уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен
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РИА Новости

Лавров уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен

10:10 27.12.2019 (обновлено: 11:06 27.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что уверен в том, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на санкции США.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
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"Уверены, что, несмотря на осуществляемое давление, газопровод "Северный поток-2" будет достроен. В Европе осознают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, хотя, к сожалению, есть и страны, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан", - отметил Лавров.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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Северный поток — 2Дональд ТрампСергей ЛавровГазпромМИД РФРоссияСШАЭкономика
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