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Лавров объяснил санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Лавров объяснил санкции США против "Северного потока — 2"

10:07 27.12.2019 (обновлено: 16:06 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Цель санкций против газопровода "Северный поток — 2" - это не забота об энергобезопасности ЕС, а проталкивание американского СПГ и недобросовестная конкуренция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", - отметил министр.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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Северный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореДональд ТрампСергей ЛавровГазпромМИД РФМоскваСШАЭкономика
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