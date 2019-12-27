Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Обновление военной группировки спутников России сорвано, рассказал вице-премьер . Обновление военной группировки спутников России сорвано, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24"

"Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", — заявил зампред правительства, курирующий оборонную и космическую сферы.

По его словам, Владимир Путин поручил создать комиссию, которая "не позднее 20 января должна доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ".

Членам комиссии также предстоит "выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись".