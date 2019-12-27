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2019-12-27T10:51+0300
https://ria.ru/20191227/1562920308.html
Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников
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РИА Новости

Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников

10:03 27.12.2019 (обновлено: 10:51 27.12.2019)
13104
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Обновление военной группировки спутников России сорвано, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
"Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", — заявил зампред правительства, курирующий оборонную и космическую сферы.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками медиафорума ОНФ Правда и справедливость
16 мая, 20:05
Путин рассказал о наращивании группировки военных спутников в 1,5 раза
По его словам, Владимир Путин поручил создать комиссию, которая "не позднее 20 января должна доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ".
Членам комиссии также предстоит "выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись".
Кому именно ставится в вину сложившаяся ситуация, пока не уточняется.
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Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
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Обсудить 16
Юрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Кому именно ставится в вину сложившаяся ситуация, пока не уточняется. Да ни кто не ответит за срыв. Рогозин свой человек, его нельзя наказывать.
27 декабря, 10:54
cchayser011
4141007
Дети чиновников уникальны в своем роде. Пусть они занимаются делом своих отцов.
27 декабря, 11:08
Оксаний Щекарев
3650206
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