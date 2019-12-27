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Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
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РИА Новости

Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево

10:00 27.12.2019 (обновлено: 16:06 27.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выкатывание самолета авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва-Самара на грунт в московском аэропорту Шереметьево могло произойти из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней на ней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Самолет в пятницу выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила РИА Новости, что пострадавших в результате инцидента нет, самолет повреждений не получил, пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь воздушного судна.
"Рассматриваются две версии: скользкая рулежная дорожка и неработающие огни рулежной дорожки", - сказал источник.
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ТуризмАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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