Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выкатывание самолета авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва-Самара на грунт в московском аэропорту Шереметьево могло произойти из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней на ней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Самолет в пятницу выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила РИА Новости, что пострадавших в результате инцидента нет, самолет повреждений не получил, пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь воздушного судна.
"Рассматриваются две версии: скользкая рулежная дорожка и неработающие огни рулежной дорожки", - сказал источник.