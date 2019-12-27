Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево

Самолет в пятницу выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила РИА Новости, что пострадавших в результате инцидента нет, самолет повреждений не получил, пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь воздушного судна.