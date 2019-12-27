Путин поздравил Виторгана с юбилеем

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Народный артист России Эммануил Виторган отмечает в пятницу 80-летие.
"Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством Вы покорили сердца зрителей всех поколений. Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают Вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что актер по-прежнему востребован, радует поклонников новыми ролями, заряжает их оптимизмом и жизненной энергией.
Вчера, 01:36Биография Эммануила Виторгана
Актер театра и кино, народный артист России Эммануил Гедеонович Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Позже семья Виторганов переехала в Ставрополь, затем в Астрахань.
Зрителям запомнились его роли в музыкальной комедия Яна Фрида "Благочестивая Марта" (1980), новогодней комедии Константина Бромберга "Чародеи" (1982), комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992). Также Виторган снимался в детективе по роману Еремея Парнова "Ларец Марии Медичи" (1980), боевиках "Тревожное воскресенье" (1983), "Кодекс бесчестия" (1993) и других. Всего на его счету свыше 140 ролей в фильмах и сериалах.