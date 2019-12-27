Правительственная комиссия прибыла на место ЧП с самолетом в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия прибыла на место крушения самолета в Алма-Ате, сообщила в пятницу пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек.
"Правительственная комиссия прибыла на место происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
По данным комитета, правительственную комиссию возглавляет премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, в ее составе заместитель премьера Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и представители других госорганов.