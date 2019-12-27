В Казани открылась главная новогодняя елка

КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Главная новогодняя ёлка столицы Главная новогодняя ёлка столицы Татарстана высотой 35 метров, украшенная 100 шарами в честь предстоящего празднования 100-летия Татарской АССР и вошедшая в топ-3 самых высоких новогодних елок России, открылась в Казани в четверг вечером, сообщает мэрия города.

"На территории у Центра семьи "Казан" расположился сказочный ледовый городок. Главным украшением площадки, безусловно, стала 35-метровая елка, которая вошла в топ-3 самых высоких новогодних елок России. Зеленая красавица также оказалась высокотехнологичной – поверх елки натянута специальная сетка из 93 тысяч светодиодных пикселей, благодаря которым станет возможным проведение светового шоу", - говорится в сообщении.

Кроме того, елка украшена 12 световыми пушками полного вращения и 640 яркими гирляндами. Новогодняя красавица реагирует на музыкальное сопровождение, световое шоу будет проходить здесь каждый вечер по 7 января.

На территории у елки установлены скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, дракона, трон и кристаллы. Для посетителей ледового городка соорудили пять скоростных горок и ледяной лабиринт.

"Мы все в ожидании новогодних праздников, новогоднего чуда. Хочу поблагодарить вас за красивый, созидательный 2019 год. Мы многое сделали вместе. Я желаю каждому в новом 2020 году большого счастья, успехов и новых свершений", - поздравил жителей Казани с наступающим праздником мэр города Ильсур Метшин.