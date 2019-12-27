Афинский Акрополь получит новое освещение

АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Новое ночное освещение будет установлено в Новое ночное освещение будет установлено в афинском Акрополе , сообщила министр культуры Греции Лина Мендони на неформальной встрече с журналистами в преддверии праздников.

Она не уточнила, когда будут завершены работы.

Афинский Акрополь – самый посещаемый археологический объект в Греции, с января по август этого Акрополь посетили почти 2,5 миллиона человек.

Нынешнее освещение было установлено к Олимпийским играм 2004 года в Афинах. Старые лампы будут заменены на изготовленные по новой технологии LED.

Работу финансирует благотворительный Фонд Онассиса, он выделил 1,5 миллиона евро на замену освещения и ремонт лифта на Акрополь для инвалидов и людей, которым тяжело подняться на Священную скалу. Лифт был установлен как временный в 2004 году к Олимпиаде, за 15 лет механизм устарел, постоянно ломался. С лета лифт не работал. Новый лифт будет соответствовать европейским стандартам для людей с ограниченными возможностями.

Из-за технических трудностей будет небольшая задержка, лифт не будет готов в апреле, но, безусловно, будет работать в разгар туристического сезона, сказала министр.

Продолжатся работы по модернизации старого музея Акрополя. Проект был включен с бюджетом в 1 миллион евро, хотя на самом деле он превышает 2 миллиона евро. Здание музея, расположенное за Парфеноном, было построено в 1874 году, в 1964 году был проведен ряд изменений. Старый музей не работает 2009 года, когда был открыт новый музей Акрополя. После модернизации старый музея не будет конкурировать с новым музеем Акрополя, его экспозиция будет посвящена истории строительства сооружений на скале, а не произведениям искусства.

Мендони сообщила также, что на Акрополе наводят порядок с электрооборудованием. На Акрополе находится 175 различных электрощитов, и никто не знал точно, где все они были, теперь составлена карта их расположения.

Министерство культуры также планирует завершить работы по защите Акрополя от молний после трагического инцидента в апреле, говорилось на встрече.