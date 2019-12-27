Ученый назвал уязвимые для радиации местах в скафандре для космонавтов

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперимент по оценке защиты от радиации космонавта в российском скафандре "Орлан" во время выхода в открытый космос показал, что перчатки являются самым опасным местом в скафандре, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем Эксперимент по оценке защиты от радиации космонавта в российском скафандре "Орлан" во время выхода в открытый космос показал, что перчатки являются самым опасным местом в скафандре, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"Мы провели уникальный наземный эксперимент по оценке защищенности органов космонавта в скафандре "Орлан". Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения, а снаружи измеряли, сколько доходит", - сказал он.

"Оказалось, что самое опасное место в скафандре – это перчатки, дальше – шлем и рукава. При этом перепад дозы внутри космонавта достигает 1,5 раза", - добавил Шуршаков.

По его словам, российские и немецкие ученые предлагают с использованием отслужившего свой срок скафандра "Орлан" провести измерения доз радиации, которые получает космонавт во время выхода в открытый космос за борт Международной космической станции.