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Ученый назвал уязвимые для радиации местах в скафандре для космонавтов
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РИА Новости

Ученый назвал уязвимые для радиации местах в скафандре для космонавтов

09:39 27.12.2019
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© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперимент по оценке защиты от радиации космонавта в российском скафандре "Орлан" во время выхода в открытый космос показал, что перчатки являются самым опасным местом в скафандре, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Мы провели уникальный наземный эксперимент по оценке защищенности органов космонавта в скафандре "Орлан". Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения, а снаружи измеряли, сколько доходит", - сказал он.
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"Оказалось, что самое опасное место в скафандре – это перчатки, дальше – шлем и рукава. При этом перепад дозы внутри космонавта достигает 1,5 раза", - добавил Шуршаков.
По его словам, российские и немецкие ученые предлагают с использованием отслужившего свой срок скафандра "Орлан" провести измерения доз радиации, которые получает космонавт во время выхода в открытый космос за борт Международной космической станции.
"Надо взять использованный скафандр "Орлан", напихать в него дозиметры и вынести за борт станции, пусть он там поболтается", - сказал Шуршаков.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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