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2019-12-27T09:30+0300
https://ria.ru/20191227/1562918207.html
Исследование показало, какую технику россияне покупают на Новый год
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РИА Новости

Исследование показало, какую технику россияне покупают на Новый год

09:30 27.12.2019
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне приобретают в интернет-магазинах к новогодним праздникам смартфоны чаще, чем другие высокотехнологичные товары, говорится в совместном исследовании ритейлера "Связной" и провайдера платежных сервисов Qiwi, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Так, за первые две недели декабря в онлайн-каналах покупатели потратили 4,4 миллиарда рублей на покупку 200 тысяч смартфонов. Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тысячи рублей", - отмечается в исследовании.
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На втором месте в рейтинге наиболее популярных технологичных товаров - ноутбуки. За первые две недели декабря россияне потратили 1,7 миллиарда рублей на покупку 41 тысячи ноутбуков. Средняя цена ноутбука составила 39 тысяч рублей.
Также, по результатам исследования, тройку популярных цифровых подарков замыкают гарнитуры. В первой половине декабря российские интернет-пользователи потратили 600 миллионов рублей на 150 тысяч таких устройств. Средняя цена гарнитуры, купленной в предновогодний период, составила 4 тысячи рублей.
В целом, траты россиян в интернет-магазинах за первые две недели декабря выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество же платёжных операций в этот период увеличилось на 32% год к году. Активнее всего покупки совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края.
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СвязнойQiwi, Ltd.РоссияЭкономика
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