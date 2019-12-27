Исследование показало, какую технику россияне покупают на Новый год

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне приобретают в интернет-магазинах к Россияне приобретают в интернет-магазинах к новогодним праздникам смартфоны чаще, чем другие высокотехнологичные товары, говорится в совместном исследовании ритейлера "Связной" и провайдера платежных сервисов Qiwi, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Так, за первые две недели декабря в онлайн-каналах покупатели потратили 4,4 миллиарда рублей на покупку 200 тысяч смартфонов. Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тысячи рублей", - отмечается в исследовании.

На втором месте в рейтинге наиболее популярных технологичных товаров - ноутбуки. За первые две недели декабря россияне потратили 1,7 миллиарда рублей на покупку 41 тысячи ноутбуков. Средняя цена ноутбука составила 39 тысяч рублей.

Также, по результатам исследования, тройку популярных цифровых подарков замыкают гарнитуры. В первой половине декабря российские интернет-пользователи потратили 600 миллионов рублей на 150 тысяч таких устройств. Средняя цена гарнитуры, купленной в предновогодний период, составила 4 тысячи рублей.