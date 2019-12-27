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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
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РИА Новости

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

09:30 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя и отметил, что они принадлежат к особой, героической когорте людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надёжность, чувство локтя. В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать чётко, слаженно, на результат", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что сегодня среди значимых приоритетов спасателей повышение качества взаимодействия подразделений системы МЧС, активное внедрение современных технологий. Кроме того, серьёзное внимание нужно уделять предупреждению чрезвычайных ситуаций, расширять международное сотрудничество в этой сфере, а также укреплять кадровый состав корпуса спасателей, привлекать к общей работе волонтёрские, добровольческие организации.
"Убеждён, что профессионализм и опыт, приверженность традициям будут и впредь помогать вам в решении поставленных задач на благо Отечества и наших граждан. Желаю здоровья и успехов вам и вашим близким. И, пользуясь случаем, поздравляю с наступающими новогодними праздниками", - добавляется в сообщении.
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