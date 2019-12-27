Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

"Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надёжность, чувство локтя. В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать чётко, слаженно, на результат", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что сегодня среди значимых приоритетов спасателей повышение качества взаимодействия подразделений системы МЧС, активное внедрение современных технологий. Кроме того, серьёзное внимание нужно уделять предупреждению чрезвычайных ситуаций, расширять международное сотрудничество в этой сфере, а также укреплять кадровый состав корпуса спасателей, привлекать к общей работе волонтёрские, добровольческие организации.