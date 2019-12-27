Выкатившийся на грунт в Шереметьево самолет не поврежден

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выкатившийся на грунт в московском аэропорту Выкатившийся на грунт в московском аэропорту Шереметьево самолет повреждений не получил, пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот"

Пресс-служба аэропорта в пятницу сообщила РИА Новости, что самолет выкатился на грунт в пределах перрона.

"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва - Самара, произошло выкатывание судна с рулежной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент не отразился на работе аэропорта.