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Выкатившийся на грунт в Шереметьево самолет не поврежден
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РИА Новости

Выкатившийся на грунт в Шереметьево самолет не поврежден

09:23 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выкатившийся на грунт в московском аэропорту Шереметьево самолет повреждений не получил, пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Пресс-служба аэропорта в пятницу сообщила РИА Новости, что самолет выкатился на грунт в пределах перрона.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
15 декабря, 21:48
Источник назвал причину перегруза севшего в Шереметьево самолета
"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва - Самара, произошло выкатывание судна с рулежной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что инцидент не отразился на работе аэропорта.
"Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом в 09.05 (мск). В настоящее время выясняются причины произошедшего", - отметил он.
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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