Россияне рассказали о планах на 2020 год

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более трети россиян в 2020 году планируют сделать ремонт и сменить автомобиль, четверть надеется на продвижение по карьерной лестнице или повышение зарплаты, показало исследование экспертов Более трети россиян в 2020 году планируют сделать ремонт и сменить автомобиль, четверть надеется на продвижение по карьерной лестнице или повышение зарплаты, показало исследование экспертов "Авито"

Согласно данным исследования, получить повышение в должности или прибавку к зарплате в 2020 году надеется около четверти (28%) респондентов, менее четверти (23%) хотят сменить работу, а 13% открыть свой бизнес, при этом 23% планируют ничего не менять в своей карьере.

За год выросло число россиян, которые планируют сделать ремонт, с 23% до 36%. Переехать в другую квартиру или дом большей площади намерены 13% опрошенных. Столько же процентов респондентов планируют приобрести квартиру или дом. О переезде в другой город или другую страну задумались 6% и 2% соответственно.

Также 35% респондентов планируют сменить автомобиль в наступающем году. Также за год выросло число желающих получить права - с 9% до 14%. Купить свою первую машину хотят 10% россиян, 3% собираются продать свое авто и не приобрести новое. Говоря о крупных подарках, чаще всего россияне планируют приобретать электронику (26%), крупную бытовую технику для дома или дачи (24%), а также мебель (22%).