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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-27T09:08+0300
https://ria.ru/20191227/1562917521.html
Россияне рассказали о планах на 2020 год
https://cdn21.img.ria.ru/images/43253/55/432535501_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_860cbcd2a53e4f77e3c5f1842338d052.jpg
РИА Новости

Россияне рассказали о планах на 2020 год

09:08 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРемонт
Ремонт
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ремонт. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более трети россиян в 2020 году планируют сделать ремонт и сменить автомобиль, четверть надеется на продвижение по карьерной лестнице или повышение зарплаты, показало исследование экспертов "Авито".
Согласно данным исследования, получить повышение в должности или прибавку к зарплате в 2020 году надеется около четверти (28%) респондентов, менее четверти (23%) хотят сменить работу, а 13% открыть свой бизнес, при этом 23% планируют ничего не менять в своей карьере.
За год выросло число россиян, которые планируют сделать ремонт, с 23% до 36%. Переехать в другую квартиру или дом большей площади намерены 13% опрошенных. Столько же процентов респондентов планируют приобрести квартиру или дом. О переезде в другой город или другую страну задумались 6% и 2% соответственно.
Также 35% респондентов планируют сменить автомобиль в наступающем году. Также за год выросло число желающих получить права - с 9% до 14%. Купить свою первую машину хотят 10% россиян, 3% собираются продать свое авто и не приобрести новое. Говоря о крупных подарках, чаще всего россияне планируют приобретать электронику (26%), крупную бытовую технику для дома или дачи (24%), а также мебель (22%).
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Исследование проводилось методом онлайн-опроса 15-20 декабря 2019 года, среди россиян в возрасте 18-64 лет. Общее количество респондентов превышает 2,5 тысячи человек.
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Новый год—2020РоссияОбщество
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