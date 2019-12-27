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Медиавойны
2019-12-27T09:22+0300
https://ria.ru/20191227/1562917443.html
Глава СПЧ обратился к эстонскому омбудсмену из-за ситуации со Sputnik
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РИА Новости

Глава СПЧ обратился к эстонскому омбудсмену из-за ситуации со Sputnik

09:06 27.12.2019 (обновлено: 09:22 27.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня", которые получили письма с прямыми угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовой деятельности в российском информационном агентстве, говорился в обращении председателя Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
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"Просим вас, уважаемая госпожа канцлер, взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ, а также на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов",- отмечается в обращении.
Глава СПЧ подчёркивает, что МИА "Россия сегодня" не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik Эстония не нарушали законодательство прибалтийской республики.
Фадеев напоминает, что Эстонская Республика как член Совета Европы взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека, где указано, что власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а средства массовой информации обязаны передавать информацию о государственных делах. "В этой связи беспрецедентное давление на журналистов агентства Sputnik Эстония вызывает чрезвычайную тревогу", - говорится в обращении.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЮлла МадизеSputnikВалерий ФадеевМаргарита СимоньянЭстонияРоссияВ мире
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