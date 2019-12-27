Глава СПЧ обратился к эстонскому омбудсмену из-за ситуации со Sputnik

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня", которые получили письма с прямыми угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовой деятельности в российском информационном агентстве, говорился в обращении председателя Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд , призвав не допустить ареста журналистов.

"Просим вас, уважаемая госпожа канцлер, взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ, а также на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов",- отмечается в обращении.

Глава СПЧ подчёркивает, что МИА "Россия сегодня" не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik Эстония не нарушали законодательство прибалтийской республики.