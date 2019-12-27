Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий

"Хороший темп". Эксперт о космических пусках РФ в уходящем году Ракета, запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту аппараты связи и военный спутник. Успехи России в космосе оценил в эфире радио Sputnik политолог Иван Коновалов.