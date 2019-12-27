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Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий
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РИА Новости

Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий

09:03 27.12.2019 (обновлено: 09:59 27.12.2019)
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© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя
Пуск ракеты-носителя
© Фото : Роскосмос
Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Все 25 проведенных Россией в 2019 году пусков ракет-носителей космического назначения прошли успешно, следует из информации, размещенной на сайте "Роскосмоса". Это первый безаварийный год за 16 лет.
Начальный старт состоялся 21 февраля, когда с Байконура на ракете "Союз-2" запустили египетский спутник Egyptsat-A.
Последним стал запуск 27 декабря с космодрома Плесецк ракеты "Рокот" с тремя "Гонцами-М".
Тринадцать стартов прошли на Байконуре, восемь — на Плесецке, один — на Восточном и три — на Куру.
Россия заняла третье место в мире по количеству запусков, уступив Китаю (33 старта, 31 успешный) и США (27). До конца года ожидается еще два китайских пуска.
В 2019 году, как сообщалось, Россия прекратила эксплуатацию двух типов ракет — "Союза-ФГ" и "Рокота", в которых использовались украинские компоненты.
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Вчера, 09:44Сказано в эфире
"Хороший темп". Эксперт о космических пусках РФ в уходящем годуРакета, запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту аппараты связи и военный спутник. Успехи России в космосе оценил в эфире радио Sputnik политолог Иван Коновалов.
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Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Тот самый момент, когда не обделатся выполняю свою работу. Становиться подвигом.
27 декабря, 09:49
Дима Пак
350006
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