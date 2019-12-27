Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Все 25 проведенных Россией в 2019 году пусков ракет-носителей космического назначения прошли успешно, следует из информации, размещенной на сайте "Роскосмоса". Это первый безаварийный год за 16 лет.
Последним стал запуск 27 декабря с космодрома Плесецк ракеты "Рокот" с тремя "Гонцами-М".
Тринадцать стартов прошли на Байконуре, восемь — на Плесецке, один — на Восточном и три — на Куру.
Россия заняла третье место в мире по количеству запусков, уступив Китаю (33 старта, 31 успешный) и США (27). До конца года ожидается еще два китайских пуска.
В 2019 году, как сообщалось, Россия прекратила эксплуатацию двух типов ракет — "Союза-ФГ" и "Рокота", в которых использовались украинские компоненты.