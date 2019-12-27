Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие

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Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, более 12 человек погибли. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.