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Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие
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РИА Новости
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, более 12 человек погибли. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.
2019-12-27T09:00+0300
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PT1M30S

Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие

09:00 27.12.2019
2890
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, более 12 человек погибли. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.
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АвиакатастрофысамолетыАлма-АтаКазахстанВидео
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