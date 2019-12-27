2019-12-27T09:00+0300
2019-12-27T09:00+0300
https://ria.ru/20191227/1562917116.html
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие
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РИА Новости
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РИА Новости
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, более 12 человек погибли. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.
2019-12-27T09:00+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=63755256&type=mp4
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PT1M30S
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: есть погибшие
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, более 12 человек погибли. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.