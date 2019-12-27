Из бизнес-центра в Москве украли более десяти миллионов рублей

По информации ведомства, в отдел полиции Марьина Роща обратился предприниматель с заявлением о краже крупной суммы денег.

Из банкомата в новой Москве украли более семи миллионов рублей

Из банкомата в новой Москве украли более семи миллионов рублей

"Установлено, что неизвестный неустановленным способом проник в кабинет офиса, расположенного в бизнес-центре, где, подобрав коды к сейфу, совершил кражу 10 миллионов 425 тысяч рублей", - говорится в сообщении.