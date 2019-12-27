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Из бизнес-центра в Москве украли более десяти миллионов рублей
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РИА Новости

Из бизнес-центра в Москве украли более десяти миллионов рублей

08:55 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Полиция возбудила дело по факту кражи около 10,5 миллионов рублей из бизнес-центра на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в отдел полиции Марьина Роща обратился предприниматель с заявлением о краже крупной суммы денег.
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"Установлено, что неизвестный неустановленным способом проник в кабинет офиса, расположенного в бизнес-центре, где, подобрав коды к сейфу, совершил кражу 10 миллионов 425 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело.
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