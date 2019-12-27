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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T08:58+0300
https://ria.ru/20191227/1562916675.html
Число погибших при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 15 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/156291/49/1562914924_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9e5e8f5cb856cbb894856e7e9d668cae.jpg
РИА Новости

Число погибших при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 15 человек

08:47 27.12.2019 (обновлено: 08:58 27.12.2019)
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© Sputnik / СтрингерКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
© Sputnik / Стрингер
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанской Алма-Ате скончался в больнице, таким образом, число жертв ЧП выросло до 15, сообщил на брифинге начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев.
"Сегодня я располагаю информацией, что 14 человек скончались на месте аварии и один - в больнице. Таким образом, общее число погибших 15 человек", - сказал Абильдаев.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 08:52Крушение самолета в Алма-Ате
С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставили 66 человек
Ранее в мэрии города сообщали, что жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 14 человек, 35 пострадали.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султанна борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Место крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате
Вчера, 07:42Крушение самолета в Алма-Ате
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане
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