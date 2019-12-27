Число погибших при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 15 человек

АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанской Алма-Ате скончался в больнице, таким образом, число жертв ЧП выросло до 15, сообщил на брифинге начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев.
"Сегодня я располагаю информацией, что 14 человек скончались на месте аварии и один - в больнице. Таким образом, общее число погибших 15 человек", - сказал Абильдаев.
Ранее в мэрии города сообщали, что жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 14 человек, 35 пострадали.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султанна борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.