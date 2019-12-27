В Шереметьево уточнили данные о выкатывании самолета за пределы ВВП

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, при рулежке на взлет самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва - Самара выехал на грунт. По его словам, на борту воздушного судна находились 74 человека, никто не пострадал.

"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет.