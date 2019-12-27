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В Шереметьево уточнили данные о выкатывании самолета за пределы ВВП
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РИА Новости

В Шереметьево уточнили данные о выкатывании самолета за пределы ВВП

08:41 27.12.2019 (обновлено: 08:46 27.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк"Шереметьево"
Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выкатывания самолета за пределы ВПП в московском аэропорту Шереметьево не было, произошло выкатывание на грунт в пределах перрона, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, при рулежке на взлет самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва - Самара выехал на грунт. По его словам, на борту воздушного судна находились 74 человека, никто не пострадал.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
15 декабря, 21:48
Источник назвал причину перегруза севшего в Шереметьево самолета
"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет.
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ТуризмSukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Происшествия
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