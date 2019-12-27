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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T09:22+0300
https://ria.ru/20191227/1562916456.html
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета
https://cdn21.img.ria.ru/images/156291/55/1562915525_0:394:776:830_1036x0_80_0_0_a73a4959ccf6c62ed349e65eeaea01e2.jpg
РИА Новости

Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета

08:39 27.12.2019 (обновлено: 09:22 27.12.2019)
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт казахстанской Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
Место крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате
Вчера, 07:42Крушение самолета в Алма-Ате
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане
"Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", - говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100Алма-АтаВ мире
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