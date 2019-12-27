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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший сервелат
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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший сервелат

08:34 27.12.2019 (обновлено: 12:36 27.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник на предприятии по производству колбас и мясных деликатесов
Сотрудник на предприятии по производству колбас и мясных деликатесов
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, как выбрать хорошую варено-копченую и сырокопченую колбасу и правильно ее хранить.
"Сервелат — не название колбасы, как думают многие потребители. Это определенный вид колбас, имеющих характерный рисунок на разрезе", — говорится в сообщении на сайте организации.
По ГОСТу сервелат должен состоять из свиной грудинки, говядины и нежирной свинины, но возможны и дополнительные ингредиенты — например, черный перец, мускатный орех, сахар, а также фиксатор окраски Е250.
Ничего другого в сервелате быть не должно, отмечает Роскачество. Если в колбасе есть стабилизаторы, ускорители созревания, ароматизаторы, то это говорит о несоответствии ГОСТу.
"В колбасе, произведенной по ТУ, допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием таковых в маркировке", — отмечается в рекомендациях.
Колбаса должна храниться в холодильнике: охлажденном виде — до 30 дней при температуре от нуля до шести градусов, а в замороженном виде — до 90 суток при минус 10. Для сервелата особенно важно, чтобы его оболочка была сухой и чистой; на влажной оболочке может быстро вырасти плесень.
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Шпик на срезе колбасы должен быть белого или чуть розоватого оттенка: желтый цвет говорит о том, что жир окислен, а сам продукт — просрочен. Структура сервелата зернистая, причем размер "зерна" (кусочков шпика) обычно не превышает три миллиметра.
Такая колбаса не может стоить дешево, и низкая цена должна насторожить, предупреждает Роскачество.
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РоскачествоРоссияЭкономика
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