В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший сервелат

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, как выбрать хорошую варено-копченую и сырокопченую колбасу и правильно ее хранить.

"Сервелат — не название колбасы, как думают многие потребители. Это определенный вид колбас, имеющих характерный рисунок на разрезе", — говорится в сообщении на сайте организации.

По ГОСТу сервелат должен состоять из свиной грудинки, говядины и нежирной свинины, но возможны и дополнительные ингредиенты — например, черный перец, мускатный орех, сахар, а также фиксатор окраски Е250.

Ничего другого в сервелате быть не должно, отмечает Роскачество. Если в колбасе есть стабилизаторы, ускорители созревания, ароматизаторы, то это говорит о несоответствии ГОСТу.

"В колбасе, произведенной по ТУ, допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием таковых в маркировке", — отмечается в рекомендациях.

Колбаса должна храниться в холодильнике: охлажденном виде — до 30 дней при температуре от нуля до шести градусов, а в замороженном виде — до 90 суток при минус 10. Для сервелата особенно важно, чтобы его оболочка была сухой и чистой; на влажной оболочке может быстро вырасти плесень.

Шпик на срезе колбасы должен быть белого или чуть розоватого оттенка: желтый цвет говорит о том, что жир окислен, а сам продукт — просрочен. Структура сервелата зернистая, причем размер "зерна" (кусочков шпика) обычно не превышает три миллиметра.