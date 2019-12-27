В Москве в пятницу ожидаются дождь со снегом и гололед

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в Дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, временами дождь, местами мокрый снег, гололёд", - сказал он.

По его словам, температура будет от минус 1 до плюс 1.

Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, добавил Синенков.