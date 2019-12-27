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В Москве в пятницу ожидаются дождь со снегом и гололед
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РИА Новости

В Москве в пятницу ожидаются дождь со снегом и гололед

08:27 27.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМужчина счищает наледь со стекла автомобиля
Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, временами дождь, местами мокрый снег, гололёд", - сказал он.
По его словам, температура будет от минус 1 до плюс 1.
Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, добавил Синенков.
"Атмосферное давление будет немного повышаться и составит 744 миллиметра, это совсем немного ниже нормы", - сказал он.
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Александр СиненкоЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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