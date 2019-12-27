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В ДТП с автобусом на Урале погиб человек
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РИА Новости

В ДТП с автобусом на Урале погиб человек

08:25 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Свердловской области, погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает ГИБДД России.
"В 02.43 по местному времени на 301 км автодороги Екатеринбург - Серов водитель "Лады Приора" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Мерседес", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ДТП погиб водитель автомобиля, один из пассажиров автобуса получил травмы и был госпитализирован.
Автобус ехал по маршруту Северо-Уральск – Екатеринбург, перевозил 23 пассажира.
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