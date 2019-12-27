Роспотребнадзор рассказал, как правильно встретить Новый год

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал, как встретить Новый год без вреда для здоровья - среди советов, например, пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного.

В ведомстве советуют заранее продумать праздничную программу, запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. А начинать праздничный ужин рекомендуют с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые насытят и поддержат хорошее самочувствие на протяжении вечера. Продукты же с высоким содержанием жира и соли (колбасы, сыры, икра, соленая рыба) лучше есть поменьше.

Кроме того, не стоит допускать обезвоживания, чувство жажды легко спутать с голодом. Лучше всего пить воду, соки и морсы.

"По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.