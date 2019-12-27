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Новый год—2020
2019-12-27T08:24+0300
https://ria.ru/20191227/1562916140.html
Роспотребнадзор рассказал, как правильно встретить Новый год
https://cdn21.img.ria.ru/images/154854/00/1548540052_0:130:3039:1839_1036x0_80_0_0_b9abaa516ce968421955fada05cff927.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как правильно встретить Новый год

08:24 27.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / Scott Dexter / Christmas 2010Классический стол для семейного застолья
Классический стол для семейного застолья
CC BY-SA 2.0 / Scott Dexter / Christmas 2010
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал, как встретить Новый год без вреда для здоровья - среди советов, например, пить спиртное в меру, так как в пьяном виде сложно контролировать количество съеденного.
В ведомстве советуют заранее продумать праздничную программу, запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. А начинать праздничный ужин рекомендуют с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые насытят и поддержат хорошее самочувствие на протяжении вечера. Продукты же с высоким содержанием жира и соли (колбасы, сыры, икра, соленая рыба) лучше есть поменьше.
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Кроме того, не стоит допускать обезвоживания, чувство жажды легко спутать с голодом. Лучше всего пить воду, соки и морсы.
"По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Роспотребнадзор также советует одеваться по погоде, выбирать многослойность, так как несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды.
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