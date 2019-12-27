Ученый сравнил дозу радиации у космонавта с ликвидатором аварии на АЭС

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Космонавт за годовой полет на Космонавт за годовой полет на Международной космической станции (МКС) получает дозу радиации, аналогичную ликвидатору аварии на атомной электростанции, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"На Земле обычный человек получает дозу 1 миллизиверт в год, а космонавт на МКС – 220 миллизивертов", - сказал он.

"По наземным нормативам доза у работников АЭС составляет 20 миллизивертов в год, а у ликвидаторов аварий на АЭС – 200 миллизивертов. Грубо говоря, космонавт, вернувшись из годового полета на МКС, получает дозу, как ликвидатор", - добавил учёный.

По словам Шуршакова, при сильнейших солнечных вспышках, которые происходят с регулярностью раз в 11 лет, доза радиации на МКС увеличивается в 10 раз. "Но такое протонное событие длится сутки-полтора. Допустим, космонавт летает полгода и происходит такая вспышка, то есть за полет он получит дозу, эквивалентную не 180, а 190 дням", - пояснил он.