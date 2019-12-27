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Ученый сравнил дозу радиации у космонавта с ликвидатором аварии на АЭС
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РИА Новости

Ученый сравнил дозу радиации у космонавта с ликвидатором аварии на АЭС

08:19 27.12.2019
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© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Космонавт за годовой полет на Международной космической станции (МКС) получает дозу радиации, аналогичную ликвидатору аварии на атомной электростанции, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"На Земле обычный человек получает дозу 1 миллизиверт в год, а космонавт на МКС – 220 миллизивертов", - сказал он.
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"По наземным нормативам доза у работников АЭС составляет 20 миллизивертов в год, а у ликвидаторов аварий на АЭС – 200 миллизивертов. Грубо говоря, космонавт, вернувшись из годового полета на МКС, получает дозу, как ликвидатор", - добавил учёный.
По словам Шуршакова, при сильнейших солнечных вспышках, которые происходят с регулярностью раз в 11 лет, доза радиации на МКС увеличивается в 10 раз. "Но такое протонное событие длится сутки-полтора. Допустим, космонавт летает полгода и происходит такая вспышка, то есть за полет он получит дозу, эквивалентную не 180, а 190 дням", - пояснил он.
Учёный отметил, что на орбите МКС космонавты хорошо защищены от радиации магнитным полем Земли, поэтому вопрос об экстренной посадке в случае сильнейшей солнечной вспышки никогда не ставился. "При вспышках мы говорили экипажу орбитальной станции "Мир" перенести спальные места из кают на центральный пост, так как это место наиболее защищено от радиации – доза там в 3 раза меньше, чем в каюте. На МКС так же", - сказал Шуршаков.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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