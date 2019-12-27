Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков

"Доза радиации там составляет примерно 1,4 миллизиверта в сутки. И, если подходить формально, то космонавту за всю жизнь можно находиться на Луне и в окололунном пространстве не более 2 лет", - сказал он.

Однако, по словам учёного, в отличие от околоземной орбиты на космонавта на Луне и окололунной орбите воздействует галактическое космическое излучение с тяжелыми заряженными частицами, которые негативно влияют на центральную нервную систему. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с памятью, операторской деятельностью и вестибулярным аппаратом космонавта. Среди других неблагоприятных факторов – вымывание кальция из костей, гиподинамия и отсутствие магнитного поля.

"С учётом вышеперечисленного, на Луне и в окололунном пространстве можно безопасно находиться не более 60 дней", - пояснил Шуршаков.