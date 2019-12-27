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Хочу стать космонавтом
2019-12-27T08:07+0300
https://ria.ru/20191227/1562915797.html
Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами
https://cdn24.img.ria.ru/images/155250/22/1552502256_7:0:1895:1062_1036x0_80_0_0_8b1c763cdedb12c451a780fdbb48c40a.jpg
РИА Новости

Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами

08:07 27.12.2019
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© Греческая космическая организация ELDOСнимок экрана демонстрационного ролика греческого проекта "Hellas to the Moon"
Снимок экрана демонстрационного ролика греческого проекта Hellas to the Moon
© Греческая космическая организация ELDO
Снимок экрана демонстрационного ролика греческого проекта "Hellas to the Moon". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Доза радиации там составляет примерно 1,4 миллизиверта в сутки. И, если подходить формально, то космонавту за всю жизнь можно находиться на Луне и в окололунном пространстве не более 2 лет", - сказал он.
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Однако, по словам учёного, в отличие от околоземной орбиты на космонавта на Луне и окололунной орбите воздействует галактическое космическое излучение с тяжелыми заряженными частицами, которые негативно влияют на центральную нервную систему. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с памятью, операторской деятельностью и вестибулярным аппаратом космонавта. Среди других неблагоприятных факторов – вымывание кальция из костей, гиподинамия и отсутствие магнитного поля.
"С учётом вышеперечисленного, на Луне и в окололунном пространстве можно безопасно находиться не более 60 дней", - пояснил Шуршаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск
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12 апреля, 11:11Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомВячеслав ШуршаковЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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