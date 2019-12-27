Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В сети появилось видео с места В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате

На кадрах видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части и частично разрушенное здание, в которое врезался лайнер. Автор ролика говорит, что на месте происшествия "уже много трупов".

Самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением.