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Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
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РИА Новости

Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате

07:42 27.12.2019 (обновлено: 07:50 27.12.2019)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.
На кадрах видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части и частично разрушенное здание, в которое врезался лайнер. Автор ролика говорит, что на месте происшествия "уже много трупов".
Самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением.
На борту лайнера Fokker 100 находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, еще 35 пострадали, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
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06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
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