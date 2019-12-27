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Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
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РИА Новости

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек

06:36 27.12.2019
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© REUTERS / StringerПоследствия прохождения тайфуна на Филиппинах
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах
© REUTERS / Stringer
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 28 человек, сообщает телеканал ABS-CBN.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Двое человек получили ранения, еще 12 числятся пропавшими без вести. Тринадцать из 28 погибших умерли в провинции Илоило.
Две тысячи домов и 55 школ повреждены, в 150 городах отключено электроснабжение. Почти 44 тысячи человек были эвакуированы. Несмотря на то что пострадал международный аэропорт "Калибо", власти уже начали восстанавливать воздушное сообщение, а также электроснабжение.
Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.
Ранее сообщалось, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.
Согласно прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.
Последствия тайфуна на Филиппинах
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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