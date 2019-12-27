Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна "Урсула" на Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 28 человек, сообщает телеканал ABS-CBN

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Двое человек получили ранения, еще 12 числятся пропавшими без вести. Тринадцать из 28 погибших умерли в провинции Илоило.

Две тысячи домов и 55 школ повреждены, в 150 городах отключено электроснабжение. Почти 44 тысячи человек были эвакуированы. Несмотря на то что пострадал международный аэропорт "Калибо", власти уже начали восстанавливать воздушное сообщение, а также электроснабжение.

Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.

Ранее сообщалось, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.