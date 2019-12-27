Оппозиция Черногории прокомментировала принятие проекта о церквях

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Законопроект о церквях в Законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры", заявило оппозиционное движение Демократический фронт (ДФ), все 18 депутатов которого были задержаны полицией в парламенте.

Скупщина (парламент) Черногории с 11.00 (13.00 мск) четверг и в ночь на пятницу рассматривали законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Около 20 человек были задержаны.

После внесения поправок поздно ночью и рассмотрения их парламентскими комитетами в зале заседаний произошла потасовка с участием депутатов оппозиционного Демократического фронта (ДФ), которые были удалены с заседания и задержаны полицией.

В полупустом зале заседаний депутаты правящей коалиции единогласно отклонили все предложенные оппозицией поправки, которых было свыше сотни. Затем 45 присутствующих депутатов также единогласно поддержали спорный законопроект.

"После похищения депутатов ДФ из Скупщины Черногории правящий режим в атмосфере полной диктатуры под аплодисменты утвердил закон против Сербской православной церкви (СПЦ)", – заявили председатели ДФ в партийном Facebook.

Перед зданием управления полиции в Подгорице, куда были доставлены оппозиционные депутаты, ночью собрались члены их семей и сторонники.

В ДФ отметили, что к правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича на голосовании примкнули Социал-демократы, Либеральная партия, Социал-демократическая партия, а также движения хорватского, бошняцкого и албанского нацменьшинств.