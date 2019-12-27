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Оппозиция Черногории прокомментировала принятие проекта о церквях
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РИА Новости

Оппозиция Черногории прокомментировала принятие проекта о церквях

05:21 27.12.2019
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь в Черногории
Церковь в Черногории
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры", заявило оппозиционное движение Демократический фронт (ДФ), все 18 депутатов которого были задержаны полицией в парламенте.
Скупщина (парламент) Черногории с 11.00 (13.00 мск) четверг и в ночь на пятницу рассматривали законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Около 20 человек были задержаны.
После внесения поправок поздно ночью и рассмотрения их парламентскими комитетами в зале заседаний произошла потасовка с участием депутатов оппозиционного Демократического фронта (ДФ), которые были удалены с заседания и задержаны полицией.
В полупустом зале заседаний депутаты правящей коалиции единогласно отклонили все предложенные оппозицией поправки, которых было свыше сотни. Затем 45 присутствующих депутатов также единогласно поддержали спорный законопроект.
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"После похищения депутатов ДФ из Скупщины Черногории правящий режим в атмосфере полной диктатуры под аплодисменты утвердил закон против Сербской православной церкви (СПЦ)", – заявили председатели ДФ в партийном Facebook.
Перед зданием управления полиции в Подгорице, куда были доставлены оппозиционные депутаты, ночью собрались члены их семей и сторонники.
В ДФ отметили, что к правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича на голосовании примкнули Социал-демократы, Либеральная партия, Социал-демократическая партия, а также движения хорватского, бошняцкого и албанского нацменьшинств.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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