В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло приблизительно в 50 километрах от АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 01.53 UTC (04.53 мск), располагался в 51,9 километра западнее города Бушер, их очаг залегал на глубине 38,3 километра.
Иранский сейсмологический центр сообщает, что магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг залегал на глубине 10 километров.
АЭС расположена в юго-восточном пригороде Бушера.