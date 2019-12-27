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В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение
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РИА Новости

В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение

05:18 27.12.2019 (обновлено: 05:56 27.12.2019)
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© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло приблизительно в 50 километрах от АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 01.53 UTC (04.53 мск), располагался в 51,9 километра западнее города Бушер, их очаг залегал на глубине 38,3 километра.
Иранский сейсмологический центр сообщает, что магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг залегал на глубине 10 километров.
АЭС расположена в юго-восточном пригороде Бушера.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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