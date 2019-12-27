Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.

"Фильм никогда не будет прежним! (Шучу)", - написал он в пятницу в Twitter

Трамп также в шутливой форме подтвердил версию некоторых СМИ, предположивших, что удаление эпизода было связано с натянутыми отношениями между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Мне кажется, Джастин Т. не очень любит, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю", - добавил Трамп.

Ранее телеканал подтвердил, что удалил десятисекундную сцену с участием Трампа еще пять лет назад для сокращенной телевизионной версии.