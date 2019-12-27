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Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
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РИА Новости

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

04:49 27.12.2019 (обновлено: 04:51 27.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
"Фильм никогда не будет прежним! (Шучу)", - написал он в пятницу в Twitter.
Трамп также в шутливой форме подтвердил версию некоторых СМИ, предположивших, что удаление эпизода было связано с натянутыми отношениями между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
"Мне кажется, Джастин Т. не очень любит, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю", - добавил Трамп.
Ранее телеканал подтвердил, что удалил десятисекундную сцену с участием Трампа еще пять лет назад для сокращенной телевизионной версии.
В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, подсказав ему, как пройти в холл гостиницы.
Кадр из фильма Один дома - 2
25 декабря, 00:34
Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома — 2"
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Дональд ТрампКанадаСШАВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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