СМИ: правительство Японии направит силы самообороны в Оманский залив

В район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, будет направлен один эсминец. В операции, рассчитанной на один год, будет задействован также и береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, который сейчас используется в районе Сомали. Всего в операции примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Они пройдут 4-недельную подготовку и с февраля смогут приступить к выполнению приказа. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.