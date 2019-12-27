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СМИ: правительство Японии направит силы самообороны в Оманский залив
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РИА Новости

СМИ: правительство Японии направит силы самообороны в Оманский залив

04:39 27.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯпонский эскадренный миноносец
Японский эскадренный миноносец
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Японский эскадренный миноносец. Архивное фото
ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Правительство Японии на заседании в пятницу приняло решение направить силы самообороны страны для патрулирования и сбора информации в районе Оманского залива и северной части Аравийского моря, сообщило агентство Киодо.
В район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, будет направлен один эсминец. В операции, рассчитанной на один год, будет задействован также и береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, который сейчас используется в районе Сомали. Всего в операции примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Они пройдут 4-недельную подготовку и с февраля смогут приступить к выполнению приказа. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.
Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Япония предприняла, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественных отношений с Ираном.
В бюджете на 2020 год на патрулирование в Оманском заливе заложена сумма в 4,7 миллиарда иен (около 43 миллионов долларов).
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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