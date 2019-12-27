Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и аппараты связи " Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и аппараты связи " Гонец-М ", сообщили в Минобороны России.

Запуск был произведен в 02.11 мск боевым расчетом Космических войск ВКС, выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме.

Спутники связи переданы на управление заказчику - АО "Спутниковая система "Гонец".

Программа выполнена

Это был 25-й и последний из намеченных на 2019 год космических пусков России, все они завершились успешно. Всего произведено 13 стартов с космодрома Байконур, восемь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Это позволило России занять третье место в мире по количеству запусков космических ракет, пропустив вперед Китай с 33 стартами (31 успешный) и США – с 27 пусками. До конца года ожидается еще два пуска в Китае.

Кроме того, это был последний в истории пуск легкой конверсионной ракеты "Рокот". Состоявшийся старт стал последним в интересах "Роскосмоса".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с Плесецка проведен 31 старт ракеты, выведено на орбиту 74 космических аппаратов различного назначения. Аппаратура системы управления ракеты создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей и от него решили отказаться.