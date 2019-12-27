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РИА Наука
2019-12-27T07:49+0300
https://ria.ru/20191227/1562914141.html
Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту
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РИА Новости

Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту

04:29 27.12.2019 (обновлено: 07:49 27.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М
© РИА Новости / Евгений Биятов
Космический аппарат "Гонец-М" . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и аппараты связи "Гонец-М", сообщили в Минобороны России.
Запуск был произведен в 02.11 мск боевым расчетом Космических войск ВКС, выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме.
Спутники связи переданы на управление заказчику - АО "Спутниковая система "Гонец".

Программа выполнена

Это был 25-й и последний из намеченных на 2019 год космических пусков России, все они завершились успешно. Всего произведено 13 стартов с космодрома Байконур, восемь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Это позволило России занять третье место в мире по количеству запусков космических ракет, пропустив вперед Китай с 33 стартами (31 успешный) и США – с 27 пусками. До конца года ожидается еще два пуска в Китае.
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
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Кроме того, это был последний в истории пуск легкой конверсионной ракеты "Рокот". Состоявшийся старт стал последним в интересах "Роскосмоса".
Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с Плесецка проведен 31 старт ракеты, выведено на орбиту 74 космических аппаратов различного назначения. Аппаратура системы управления ракеты создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей и от него решили отказаться.
Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления.
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
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9230002
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РИА НаукаГонецКосмос - РИА НаукаРоссияБезопасность
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