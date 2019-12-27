В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Полиция Черногории задержала оппозиционеров из Демократического фронта (ДФ) после инцидента в парламенте из-за законопроекта о религиозных объединениях.
Депутат ДФ Марина Йочич опубликовала в Facebook видео, как прибывшая полиция выводит ее с однопартийцами из зала парламента и сажает в полицейские микроавтобусы.
Скупщина (парламент) Черногории в четверг рассматривал закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Депутаты ДФ предложили свыше 150 поправок к законопроекту. Их рассмотрели комитет по правам человека и законотворческий комитет Скупщины и оставили около 100. После возобновления пленарного заседания один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер Иван Брайович ему отказал.
Возмущенные отказом перенести заседание оппозиционеры начали шуметь на местах, затем направились к президиуму, где вступили в потасовку с представителями парламентского большинства. Заседание было прервано, депутаты разбили аппарат со стола президиума, в зале произошла толкотня, звучали угрозы и оскорбления. В центр зала была брошена петарда или баллончик с газом. Мандич заявил, что не допустит продолжения голосования.