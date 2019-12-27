В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте

Скупщина (парламент) Черногории в четверг рассматривал закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Депутаты ДФ предложили свыше 150 поправок к законопроекту. Их рассмотрели комитет по правам человека и законотворческий комитет Скупщины и оставили около 100. После возобновления пленарного заседания один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер Иван Брайович ему отказал.