Ученые создали керамику для аэрокосмической техники

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Ученые России, Украины и Китая разработали нанокомпозитную керамику, которую, в частности, можно применять в аэрокосмической технике, сообщает Дальневосточный федеральный университет.
Керамику из оксида иттрия и оксида магния разработали молодые ученые из ДВФУ вместе с коллегами из Института химии Дальневосточного ДВО РАН, Института монокристаллов НАНУ (Украина) и Шанхайского института керамики КАН (КНР).
"Материал актуален в современных высокотехнологичных производствах, в частности для создания защитных окон инфракрасных систем аэрокосмической техники... Новая керамика обладает "шахматной" структурой ... пропуская более 70% света в инфракрасном диапазоне при длине волны до 6000 нм", - говорится в сообщении.
Структура керамики обеспечивает ее высокие теплофизические и механические свойства: жаропрочность, теплопроводность, твердость и другие.
Ученые отмечают, что керамические нанокомпозиты такой структуры лишь пару лет активно изучаются во всем мире в качестве перспективных материалов для работы в инфракрасном диапазоне длин волн.
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