Ученые создали керамику для аэрокосмической техники

Керамику из оксида иттрия и оксида магния разработали молодые ученые из ДВФУ вместе с коллегами из Института химии Дальневосточного ДВО РАН, Института монокристаллов НАНУ (Украина) и Шанхайского института керамики КАН (КНР).

"Материал актуален в современных высокотехнологичных производствах, в частности для создания защитных окон инфракрасных систем аэрокосмической техники... Новая керамика обладает "шахматной" структурой ... пропуская более 70% света в инфракрасном диапазоне при длине волны до 6000 нм", - говорится в сообщении.

Структура керамики обеспечивает ее высокие теплофизические и механические свойства: жаропрочность, теплопроводность, твердость и другие.