Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-27T04:01+0300
https://ria.ru/20191227/1562913938.html
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113039/68/1130396867_0:0:2874:1617_1036x0_80_0_0_53ffc98c61be2e2760edc02c235252c8.jpg
РИА Новости

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

04:01 27.12.2019
603
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСалат "Оливье"
Салат Оливье
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Салат "Оливье". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Соответствующее письмо он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России", - говорится в письме.
Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.
Празднование Нового года
24 декабря, 02:05Новый год—2020
Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи
"Уникальные открытки, тематические фотографии и елочные игрушки разных лет являются полноправными реликвиями для целых династий. Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме", - пишет парламентарий.
"Новый год для нашей многонациональной страны - это не просто праздник, который, кстати, одинаково ждут дети и взрослые. Это не один конкретный день, а особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года", - сказал Зубарев РИА Новости.
По его мнению, важно сохранить российские традиции для молодых поколений, так как "самое семейное торжество" служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.
Празднование Нового года в Москве
22 декабря, 03:45Новый год—2020
Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

Что может стать наследием ЮНЕСКО

Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Так, по мнению парламентария, в первую очередь попасть в список могли бы традиции новогоднего стола, ставшие "гастрономическими брендами" России: салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, мясные и рыбные закуски - заливное и холодец, а также выпекание новогоднего пирога со "счастливой монеткой" внутри и традиция ставить на праздничный стол традиционные марки игристого вина "Советское шампанское".
Также наследием предлагается признать творческие и художественные традиции: массовое проведение детских утренников и елок в преддверии Нового года и на протяжении всего периода школьных зимних каникул (с 20 декабря по 8 января).
"Наличие Снегурочки, внучки Деда Мороза – эксклюзивного новогоднего персонажа-мифологемы; хороводы вокруг нарядной елки, которые водят все вместе – дети и взрослые. Традиции новогодних хороводов унаследованы от фольклорно-обрядовых святочных хороводов, этнических ритуалов многонациональной страны", - говорится в письме.
Вино
03:26Новый год—2020
Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
Кроме того, в список предлагается включить семейный просмотр или фоновое присутствие на телеэкранах 31 декабря художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), который тоже уже стал традицией.
Помимо этого, признать наследием предлагается массовые гулянья, площадные представления и открытые концерты с танцплощадками, катания на санях и санках, игры в снежки в новогоднюю ночь, бенгальские огни в антураже уличного праздника и празднование Старого Нового года в ночь на 14 января.
С список также предлагается включить домашние традиции вырезания бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина, украшение окон заготовками снежинок, рукотворными праздничными панно и инсталляциями, а также сохранение всех праздничных элементов домашнего интерьера вплоть до наступления Старого Нового года.
Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
Традиционные блюда новогоднего стола
03:37Новый год—2020
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
1142034
Обсудить 1
Новый год—2020ЮНЕСКОРоссияОбщество
Рекомендуем
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японский эскадренный миноносец
СМИ: правительство Японии направит силы самообороны в Оманский залив
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Гималайский медвежонок
В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
Красная икра
Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
Черногория
В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте
Космический аппарат Гонец-М
Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту
Каток
Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
Никольская улица в Москве
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Крещение детей
В РПЦ изменили правила крещения детей
Галина Волчек
"Великая женщина": артисты — о смерти Галины Волчек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния