Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск

Абьян-Пахарес уже пытался преодолеть этот маршрут в декабре 2018 года, ночуя в палатке, и едва не замерз. В мороз под -50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, которые довезли иностранца до ближайшего населенного пункта. Мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. Во вторник он вернулся в Магадан.
"Все хорошо, я готов и отправляюсь в долгую дорогу. Планирую до 40 километров ежедневно преодолевать. Ехать буду только по солнцу, когда оно наверху, когда светло. Встречусь со многими людьми, как и в прошлом году. Буду фотографироваться, общаться. Свободного времени, я знаю, будет немного. Так что не получится двигаться слишком быстро. Все будет не спеша, потихоньку", - рассказал Абьян-Пахарес РИА Новости.
Он добавил, что с собой везет теплый спальник и палатку. Ночевать испанец намерен прямо на обочине дороги.
По данным синоптиков, в центральных районах Колымы, куда направляется испанский путешественник, уже стоят 50-градусные морозы. Январь – традиционно самый холодный месяц в регионе.
Длина трассы - около пяти тысяч километров.