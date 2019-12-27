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Туризм
2019-12-27T04:30+0300
https://ria.ru/20191227/1562913910.html
Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск
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РИА Новости

Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск

03:55 27.12.2019 (обновлено: 04:30 27.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВелосипед
Велосипед
© РИА Новости / Илья Тимин
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Велосипед. Архивное фото
МАГАДАН, 27 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян-Пахарес, едва не замерзший на Колыме, в пятницу начал новое, второе путешествие из Магадана в Иркутск на велосипеде.
Абьян-Пахарес уже пытался преодолеть этот маршрут в декабре 2018 года, ночуя в палатке, и едва не замерз. В мороз под -50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, которые довезли иностранца до ближайшего населенного пункта. Мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. Во вторник он вернулся в Магадан.
"Все хорошо, я готов и отправляюсь в долгую дорогу. Планирую до 40 километров ежедневно преодолевать. Ехать буду только по солнцу, когда оно наверху, когда светло. Встречусь со многими людьми, как и в прошлом году. Буду фотографироваться, общаться. Свободного времени, я знаю, будет немного. Так что не получится двигаться слишком быстро. Все будет не спеша, потихоньку", - рассказал Абьян-Пахарес РИА Новости.
Он добавил, что с собой везет теплый спальник и палатку. Ночевать испанец намерен прямо на обочине дороги.
По данным синоптиков, в центральных районах Колымы, куда направляется испанский путешественник, уже стоят 50-градусные морозы. Январь – традиционно самый холодный месяц в регионе.
Длина трассы - около пяти тысяч километров.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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