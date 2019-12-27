Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск

"Все хорошо, я готов и отправляюсь в долгую дорогу. Планирую до 40 километров ежедневно преодолевать. Ехать буду только по солнцу, когда оно наверху, когда светло. Встречусь со многими людьми, как и в прошлом году. Буду фотографироваться, общаться. Свободного времени, я знаю, будет немного. Так что не получится двигаться слишком быстро. Все будет не спеша, потихоньку", - рассказал Абьян-Пахарес РИА Новости.