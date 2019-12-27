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Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
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РИА Новости

Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела

03:41 27.12.2019
676
© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Красная икра в самой популярной у россиян фасовке – баночках по 95 граммов - подешевела в декабре в годовом выражении на 3,14%, несмотря на возросший перед Новым годом спрос, сообщили РИА Новости аналитики сервиса отзывов и информации о товарах Rate&Goods.
"Средняя стоимость икры в минимальной расфасовке в декабре 2019 года снизилась на 3,14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если год назад средняя стоимость банки 95 г составляла 183,64 рубля, то в этом — 177,88 рубля", - говорится в исследовании сервиса.
Самой популярной расфасовкой - 41,6% покупок икры - является тара в 95 граммов: вероятно, это зависит от покупательной способности россиян, которая сказывается на количестве потребляемого деликатеса, отмечают аналитики.
"Снижение цен на икру лишь отчасти объясняется ростом ее производства, большую роль здесь играет желание производителей и продавцов увеличить продажи деликатеса в предпраздничное время. Мы видим, что среди российских потребителей формируется тренд на всеобщую экономию. Лакомств и деликатесов это касается в первую очередь, здесь главным критерием выбора является именно цена", - пояснил РИА Новости гендиректор Rate&Goods Роман Майстер.
По его словам, несмотря на экономию, на Новый год большинство российских покупателей стараются позволить себе хотя бы немного красной икры. По прогнозу сервиса, спрос на этот товар в три последних дня декабря вырастает в среднем в 9,46 раза по сравнению с обычным потреблением икры в предыдущие месяцы.
Лидерами по снижению цен на икру стали продукты компаний ООО "Тесей" (-15,95%), "Дальневосточная компания" (-6,82%), "Путина" (-4,7%). Однако некоторые производители, наоборот, повышают цены. Лидером роста стала икра "Тугулун" (производитель — "Северо-Восточная компания"), прибавившая в цене в декабре почти 40%.
Красная икра
21 декабря, 02:02Новый год—2020
Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год
211003
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Новый год—2020РоссияОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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