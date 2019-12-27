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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-27T04:40+0300
https://ria.ru/20191227/1562913809.html
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
https://cdn23.img.ria.ru/images/154836/48/1548364852_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_51b6c68846ae7112780853eb15d3dece.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год

03:37 27.12.2019 (обновлено: 04:40 27.12.2019)
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© Depositphotos / tsibaeva.gmail.comТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / tsibaeva.gmail.com
Традиционные блюда новогоднего стола. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Каждый десятый житель России готов потратить на празднование Нового года более половины месячного бюджета, показало исследование платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости - количественный опрос с репрезентативной выборкой из 1,2 тысячи человек по заказу "Мира" провел исследовательский центр MARC.
"Каждый третий житель нашей страны планирует потратить на празднование Нового года от 26% до 50% своего месячного бюджета. Однако половина россиян готова потратить на это не более 25% суммы одного месячного дохода. Каждый десятый считает допустимым потратить от 50% и более, чтобы праздник прошел "на ура". Ожидаемо самый бюджетный Новый год планируют провести молодые люди от 18 до 24 лет", - свидетельствуют данные опроса.
Чаще всего ведением и планированием общего бюджета занимаются женщины, особенно в отношении семейных развлечений, обратила внимание начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирина Лобанова. Так, заранее планируют траты на праздник 71% опрошенных женщин, в то время как среди мужчин таких 55%.
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Кроме того, на эту привычку напрямую влияет уровень дохода: чем он выше, тем больше человек склонен к планированию расходов. При этом чем меньше населенный пункт, тем чаще его жители начинают задумываться о своих новогодних тратах заранее, пришли к выводу аналитики.
Из тех, кто придерживается плана, большинство определяется с примерными расходами на Новый год за один-два месяца до наступления праздника – так ответили 53% "планировщиков". Еще треть планирует расходы менее чем за месяц, каждый десятый – за три-шесть месяцев. Не только планы, но и конкретные сбережения на празднование Нового года, включая покупку подарков, заранее делает половина россиян. Женщины чаще откладывают средства на это, чем мужчины, - 54% против 46%.
При этом большинство (55% опрошенных) считает самой комфортной длительность новогодних праздников от пяти до десяти дней. На втором месте по популярности ответ "более десяти дней", его выбрали 27% респондентов. Еще 16% "голосуют" за количество дней праздников до пяти. Оставшиеся 2% жителей России выступают против новогодних праздников в принципе. При этом для женщин длительность праздников важнее, чем для мужчин, а для молодежи важнее, чем для людей зрелого возраста.
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Новый год—2020РоссияОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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