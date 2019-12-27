Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Каждый десятый житель Каждый десятый житель России готов потратить на празднование Нового года более половины месячного бюджета, показало исследование платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости - количественный опрос с репрезентативной выборкой из 1,2 тысячи человек по заказу "Мира" провел исследовательский центр MARC.

"Каждый третий житель нашей страны планирует потратить на празднование Нового года от 26% до 50% своего месячного бюджета. Однако половина россиян готова потратить на это не более 25% суммы одного месячного дохода. Каждый десятый считает допустимым потратить от 50% и более, чтобы праздник прошел "на ура". Ожидаемо самый бюджетный Новый год планируют провести молодые люди от 18 до 24 лет", - свидетельствуют данные опроса.

Чаще всего ведением и планированием общего бюджета занимаются женщины, особенно в отношении семейных развлечений, обратила внимание начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирина Лобанова. Так, заранее планируют траты на праздник 71% опрошенных женщин, в то время как среди мужчин таких 55%.

Кроме того, на эту привычку напрямую влияет уровень дохода: чем он выше, тем больше человек склонен к планированию расходов. При этом чем меньше населенный пункт, тем чаще его жители начинают задумываться о своих новогодних тратах заранее, пришли к выводу аналитики.

Из тех, кто придерживается плана, большинство определяется с примерными расходами на Новый год за один-два месяца до наступления праздника – так ответили 53% "планировщиков". Еще треть планирует расходы менее чем за месяц, каждый десятый – за три-шесть месяцев. Не только планы, но и конкретные сбережения на празднование Нового года, включая покупку подарков, заранее делает половина россиян. Женщины чаще откладывают средства на это, чем мужчины, - 54% против 46%.